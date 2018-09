Objavljena izvješća o donacijama: Vrdoljakov HNS do nogu potukao HDZ i SDP, Most prikupio samo 9000 kuna

Parlamentarne političke stranke, njih 19, u roku su objavile svoja polugodišnja izvješća o donacijama. Donacija političkim strankama ove je godine bilo manje nego lani jer nije bilo izbora. No, to ne znači da se za izbore ne spremaju.

"SDP kao prva oporbena stranka svoje će probleme riješiti i dočekati izbore i nastavak političkog rujna", kazao je Nikša Vukas, glavni tajnik SDP-a, Na pitanje hoće li to učiniti na čelu s Davorom Bernardićem, Vukas odgovara potvrdno.

"To je vlada čiji su stupovi Vrdoljak, Saucha, Pupovac plus problemi s Milinovićem pa nije nemoguće da će HDZ morati na izbore, ali su za to sami krivi. Mi smo za izbore spremni", poručio je Nikola Grmoja, politički tajnik MOST-a.