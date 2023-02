Tema o kojoj svi šute: Roditelji snimaju djecu i od toga zarađuju. Kako to regulira zakon, a što misle psiholozi?

Činjenica da je Baby Shark Dance s 12,13 milijardi pregleda najgledaniji video na YouTubeu najbolje ilustrira tko su najveći konzumenti ovog društvenog medija. Pored dječjih pjesama i crtića, današnja djeca najviše vole gledati vlogove u kojima su glavni akteri - djeca. Videa su to koja objavljuju njihovi roditelji, a neki na njima zarađuju milijune. No ovaj oblik vrlo lukrativnog obiteljskog biznisa u posljednje je vrijeme sve češće na udaru kritika zbog opasnosti od toga da se djecu tako prisiljava na rad, ali i zbog potencijalno negativnog utjecaja ovog 'digitalnog hobija' na njihovo psihičko zdravlje

Društvene mreže u kontekstu današnjeg kapitalističkog društva savršena su platforma za komodifikaciju ljudskog života. Ljudska intima postala je roba kojom se trguje i koja se može masno naplatiti. No jedno je kad formirana, punoljetna osoba odluči svoj privatni život staviti na 'izvol'te' i tako zarađivati, a nešto sasvim drugo kad eksponiranje vlastitog djeteta svekolikoj javnosti postane glavni izvor zarade.

Tzv. obiteljski vlogging (family vlogging), podžanr vloga (video + blog) na YouTubeu, nije baš novi fenomen. Prva globalno poznata 'YouTube obitelj', The Shaytards, počela je svakodnevno dokumentirati obiteljski život 2008. godine. Jednostavna formula - roditelji, djeca i njihova svakodnevnica - u kratko vrijeme privukla je pet milijuna pretplatnika na taj kanal. Zbog rastuće popularnosti ove vrste vloga u prošlom desetljeću sve više roditelja počelo je objavljivati videa svoje djece.

Globalne franšize

Neki od njih već su dobro uhodani influenceri koji tako žele kapitalizirati simpatičnost svoje djece, a većina to vjerojatno radi iz puke dokolice. Ono što je danas globalno poznati Kids Diana Show, šesti kanal s najviše pretplatnika na YouTubeu, njih 107 milijuna, i s milijardama pregleda, počelo je 2015. godine kao obično dokumentiranje svakodnevnih aktivnosti sestre i brata dok su još bili bebe. Diana i Roma danas su najveće dječje zvijezde YouTubea, a tvrtka Pocket Watch od njih je napravila globalnu franšizu Love, Diana - The Princess of Play, koja uključuje animiranu seriju, mobilnu videoigru, igračke i druge proizvode. Njihovo obiteljsko carstvo procjenjuje se na više stotina milijuna dolara.