Obilne oborine i olujni udari vjetra, pomorski promet u prekidu: Evo kad slijedi razvedravanje

Srijeda donosi promjenjivo vrijeme, piše HRT. Na istoku Hrvatske dan će započeti s oblacima i kišom, no do podneva kiša će prestati i doći će do djelomičnog razvedravanja. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperature će se kretati od jutarnjih 15 °C do maksimalnih 24-26 °C.

U središnjoj Hrvatskoj očekuju se slične iznadprosječno visoke temperature i jugozapadni vjetar. Nakon kišovitog jutra, poslijepodne će donijeti sunčana razdoblja, iako vrijeme neće biti potpuno stabilno.

Smirivanje vremena nakon noćnih pljuskova

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj vrijeme će se smirivati već ujutro nakon noćnih pljuskova. Tijekom dana moguće su sunčani periode, uz povremene pljuskove, osobito u gorju. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u gorju s olujnim udarima. Dnevne temperature bit će između 17 i 23 °C.

Na srednjem Jadranu i u Dalmatinskoj unutrašnjosti srijeda će početi s obilnim pljuskovima i jakim jugom, no već prijepodne kiša će postupno prestajati, a jugo oslabjeti na umjereno. Poslijepodne će donijeti sunčane periode, a temperature će dosezati između 22 i 25 °C.

Meteoalarm: Prijete olujni udari vjetra i obilne oborine