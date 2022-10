Obavještajni izvori: Na sastanku u Moskvi bliski suradnik suprotstavio se Putinu zbog rata u Ukrajini

Vodeći ljudi u Kremlju sve su nezadovoljniji razvojem rata u Ukrajini i potezima koje povlači predsjednik Vladimir Putin, do te mjere da se prije nekoliko dana prvi put dogodilo da mu se jedan od članova njegova užeg kruga izravno suprotstavio, prenosi Jutarnji list

'Postoje neslaganja oko takvih pitanja', rekao je Peskov. 'Neki misle da smo trebali postupiti drugačije. No, sve je to dio normalnog radnog procesa', dodao je i zanijekao da se bilo tko izravno suprotstavio Putinu. 'To su radne rasprave: o ekonomiji, o vođenju vojne operacije. Imamo rasprave o obrazovnom sustavu. To je sve dio normalnog radnog procesa, nije nikakav znak podjele.'