O mentalnom stanju nacije razgovarali smo s poznatim psihoanalitičarom: Lijekove trošimo sve više, a adolescenti imaju 40 godina

Posljednjih godina bilježimo drastičan rast broja lijekova koji djeluju na živčani sustav. Jesu li Hrvati bolestan narod, pitamo psihijatra i psihoanalitičara Stanislava Matačića, predsjednika Hrvatskog psihoanalitičkog društva i predavača kolegija Psihoanaliza u glumačkom stvaralaštvu na Akademiji dramske umjetnosti

'Mladih uvijek ima. S njima više radimo psihoterapiju nego klasičnu psihoanalizu s upotrebom kauča, primjereniju ljudima koji su već dovršili proces formiranja ličnosti, ali i onima s nekim oštećenjima i poremećajima. Oni su još uglavnom premladi za to', kaže Matačić i upozorava na još jedan velik problem: 'Danas adolescencija traje sve duže i duže. Imate ' adolescente' stare 40 godina , pa i više.'

Jesu li Hrvati bolestan narod, pitamo psihijatra i psihoanalitičara Stanislava Matačića , predsjednika Hrvatskog psihoanalitičkog društva i predavača kolegija Psihoanaliza u glumačkom stvaralaštvu na Akademiji dramske umjetnosti. U ovom poslu on je već tri desetljeća i za to se vrijeme naslušao svega i svačega, što u instituciji, što u privatnoj praksi koju vodi već 15 godina. Je li se što promijenilo u međuvremenu? Tko su ljudi koji traže njegovu stručnu pomoć?

'Biti mlad, izgledati mladoliko, to je danas imperativ. Mnogima je teško prestati biti mlad i ući u zrele godine, prihvatiti odgovornosti koje idu s odrastanjem i sazrijevanjem', kaže Matačić te primjećuje još neke pomake.

'Sve se više muškaraca odlučuje na psihoterapiju. Nekad je psihoanalitička terapija bila prirodnija ženama jer one lakše razgovorom rješavaju probleme. Ali i to se mijenja. I feminitet i maskulinitet', otkriva Matačić. Za to što je muškaraca sve više na kauču zasluge pripisuje i televizijskim serijama kao što su 'Sopranosi'.

'Nakon te serije mnogi su muškarci krenuli na psihoterapiju; jer ako mafijaški šef može imati psiholoških problema i liječiti se, i to kod žene, onda valjda mogu i oni', kaže Matačić. Ta je serija potaknula povratak psihoterapiji nakon što su dobra dva desetljeća velikih pomaka u psihofarmakologiji i neurobiologiji udaljila ljude od klasičnih psihodinamskih terapijskih metoda, a po kojima ne liječe ni strojevi ni lijekovi, nego čovjek vlastitim znanjem i emocijama liječi drugog čovjeka.