IVAN SAMAC

O Gospiću se oglasio i Državni inspektorat: 'Dozvola se nije smjela izdati i tu imamo problem'

Bi. S.

17.08.2026 u 23:44

Ivan Samac
Ivan Samac Izvor: Screenshot / Autor: Dnevnik Nove TV
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Prvi put od izbijanja afere o svemu je u Gospiću progovorio i predstavnik ranije prozivanog Državnog inspektorata

Tvrdi da su u nadzoru napuštenog silosa bili prije tri godine. Utvrdili su kako se poduzetnici Šincek nisu pridržavali dozvole za gospodarenje otpadom, prenosi Dnevnik.hr.

Na terenu su otkrili niz nezakonitosti i sve kazneno prijavili Državnom odvjetništvu.

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'Sve indicije govore da je tu bilo otpada od ranije, dakle, dozvola se nije smjela izdati i tu imamo problem! Tko je sve nadležan za kontrolu ovog otpada? Nije samo inspektorat, jer kad se radi o prekograničnom uvozu, nadležne su i carinske službe i policija. Ovaj otpad se uvozio iz Italije i Slovenije. Tako smo utvrdili da za negdje oko 14 tisuća tona ovog otpada nije bila uredna dokumentacija. Bilo je krivotvorenja dokumentacije, pratećih listova, bilo je svega. I zbog toga smo poduzeli mjere i donijeli rješenje o uklanjanju. Stavili smo crveno na sve - pravna osoba se ne pridržava ničeg! Pa kad se ne pridržava, pišemo kazne, pa smo tako napisali 140 tisuća eura kazni koje nisu plaćali – sve smo to predali DORH-u radi ovrhe' rekao je Ivan Samac, v. d. glavnog državnog inspektora.

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