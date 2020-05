Francuz Amirouche Hammar (43) potencijalni je 'nulti pacijent' koronavirusa u Francuskoj, a za to je saznao tek prije desetak dana.

On je još 27. prosinca primljen u bolnicu kraj Pariza s upalom pluća, no ponovljenim testiranjem utvrđeno je da je bio pozitivan na koronavirus, a jučer je to i službeno objavljeno, javlja Večernji list.

Zanimljivo je kako 43-godišnjak nije putovao u Kinu niti je napuštao Francusku. Za francusku televiziju BFMTV prepričao je kako je završio u bolnici i koje je simptome imao.