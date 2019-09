Novinari Novog lista traže povlačenje odluke o imenovanju novog glavnog urednika: 'Nije novinar i vrijeđe kolege'

Redakcijsko vijeće, podružnica Sindikata novinara Hrvatske i ogranci Hrvatskog novinarskog društva u Novom listu u ponedjeljak su izrazili zabrinutost zbog imenovanja Ivice Tomića na mjesto vršitelja dužnosti glavnog urednika Novog lista, upozoravajući da on nije novinar i da nema odgovarajuću spremu koja je propisana za tu dužnost.

"Poslovi koje je do sada obavljao ni po čemu ne garantiraju da kolega Tomić može uspješno obavljati poslove glavnog urednika. Kolega Tomić nije novinar i to što se u mladosti u jednom ograničenom razdoblju možda bavio sportskim novinarstvom ne znači da je time savladao vještine ove profesije, pogotovo one što su danas potrebne za vjerodostojno obavljanje tog zahtjevnog posla", stoji u pismu.



Osim toga, navode da je Tomić sklon nedopustivom vrijeđanju drugih kolega.



Potpisnici smatraju da takva odluka pokazuje potpuno nerazumijevanje i neznanje Uprave Novog lista o svom temeljnom poslu, odnosno imenovanju glavnog urednika.

Pritom navode kako brojke pokazuju da je sadašnja Uprava Novog lista u tom poslu "nevjerojatno neuspješna" jer će od siječnja 2017. do planiranog isteka novog v.d. mandata u veljači 2020. redakcija čak 24 mjeseca provesti pod vodstvom vršitelja dužnosti glavnog urednika. Upozoravaju također kako je učestalom promjenom ili smjenom glavnih urednika Uprava narušila stabilnost redakcije i ugled Novog lista.



Uz to, navode da se imenovanje vršitelja dužnosti glavnog urednika može smatrati manipulacijom i zloupotrebom odredaba Statuta jer se iskorištava mogućnost da uprava imenuje obnašatelja dužnosti na šest mjeseci bez mišljenja redakcije.

Tomić je, komentirajući prosvjedno pismo rekao Hini da su njeni autori u tom tekstu rekli sve o sebi te da su među njima dvojica koji su već bili glavni urednici. Dodao je da on još nije počeo raditi a da bi oni već sudili o njegovu radu.



"Novi list će ići poznatim smjerom – samo istina i vjerodostojnost," zaključio je obnašatelj dužnosti glavnog urednika Novog lista Ivica Tomić.

Tomić je imenovan obnašateljem dužnosti glavnog urednika od 1. rujna na rok od šest mjeseci, nakon što je dotadašnja glavna urednica Slavica Bakić 24. srpnja podnijela ostavku.



Po pisanju Novog lista Tomić je vrlo mlad počeo raditi u medijima kao fotoreporter i sportski novinar, a tijekom karijere je radio i surađivao u mnogim tiskanim medijima, europskim i svjetskim agencijama. Od 1994. radi kao fotoreporter u Novom listu, u kojem je u dva mandata bio šef foto službe.