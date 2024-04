Sukob Milanovića i Plenkovića počeo još 2012. Novinar otkrio detalje

'To je uvodna scena u knjizi. 2012. Milanović je premijer, dosegnuo je vrhunac svoje političke karijere, zemlja je u krizi, on ima posla, a Plenković je dvije ili tri stepenice niže u 'hranidbenom lancu', on je tek postao saborski zastupnik, promatrač u Europskom parlamentu, tek pokušava ući u politiku. Događa se jedna sjednica zajedničkog parlamentarnog odbora u Bruxellesu i Plenković vodi tu sjednicu. To je neko tijelo koje u tom trenutku zapravo više nije ni bitno, već smo završili pregovore, i na toj sjednici nema nikoga od novinara osim mene. I vidimo da Milanović s mjesta premijera gleda kako je Plenković vodio tu sjednicu. Dakle, nešto ga baš zanima, Plenković mu je 'na radaru', čak i kad uopće ne bi trebali biti jedan drugom na radaru. I s tom scenom otvaram knjigu jer se Milanović onda u jednom trenutku javno požalio, uoči sjednice Vlade, da su HDZ-ovci njega i njegovu Vladu opanjkavali po Bruxellesu, da se to ne radi, da je to sramota, da on - Milanović - to nikad nije radio, prepričava Krasnec i dodaje da je nakon toga nastala mala svađa.