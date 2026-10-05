Novi vrtić u Sv. Ivanu Zelini: Za 200 djece uloženo skoro dva milijuna eura

Donja Zelina dobila je novi područni objekt Dječjeg vrtića Proljeće, čija je izgradnja jedno je od najznačajnijih ulaganja u predškolski odgoj na području Svetog Ivana Zeline.
Novi vrtić obuhvaća 11 odgojnih skupina – osam vrtićkih i tri jasličke, s pripadajućim prostorima za boravak djece, suvremeno opremljenom kuhinjom te uređenim vanjskim prostorom za igru i aktivnosti na otvorenom.
Njegovim otvorenjem značajno su povećani kapaciteti predškolskog odgoja na području Svetog Ivana Zeline, grada na sjeveroistoku Zagrebačke županije. Smještaj u vrtiću imat će gotovo 200 djece.
Za realizaciju tog projekta osigurano je gotovo dva milijuna eura bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, dok je preostali dio investicije osigurao Grad Sveti Ivan Zelina uz novčanu pomoć i Zagrebačke županije.
Područni objekt u Donjoj Zelini djeluje u sastavu Dječjeg vrtića Proljeće, objavio je u ponedjeljak Grad Sveti Ivan Zelina.