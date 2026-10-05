Novi vrtić u Sv. Ivanu Zelini: Za 200 djece uloženo skoro dva milijuna eura

Novi vrtić obuhvaća 11 odgojnih skupina – osam vrtićkih i tri jasličke, s pripadajućim prostorima za boravak djece, suvremeno opremljenom kuhinjom te uređenim vanjskim prostorom za igru i aktivnosti na otvorenom.

Njegovim otvorenjem značajno su povećani kapaciteti predškolskog odgoja na području Svetog Ivana Zeline, grada na sjeveroistoku Zagrebačke županije. Smještaj u vrtiću imat će gotovo 200 djece.