ZNAČAJNA INVESTICINA

Novi vrtić u Sv. Ivanu Zelini: Za 200 djece uloženo skoro dva milijuna eura

I.K./Hina

05.10.2026 u 10:31

Otvoren novi vrtić u Sv. Ivan Zelina
Otvoren novi vrtić u Sv. Ivan Zelina Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Sveti Ivan Zelina
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Donja Zelina dobila je novi područni objekt Dječjeg vrtića Proljeće, čija je izgradnja jedno je od najznačajnijih ulaganja u predškolski odgoj na području Svetog Ivana Zeline.

Novi vrtić obuhvaća 11 odgojnih skupina – osam vrtićkih i tri jasličke, s pripadajućim prostorima za boravak djece, suvremeno opremljenom kuhinjom te uređenim vanjskim prostorom za igru i aktivnosti na otvorenom.

Njegovim otvorenjem značajno su povećani kapaciteti predškolskog odgoja na području Svetog Ivana Zeline, grada na sjeveroistoku Zagrebačke županije. Smještaj u vrtiću imat će gotovo 200 djece.

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Za realizaciju tog projekta osigurano je gotovo dva milijuna eura bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, dok je preostali dio investicije osigurao Grad Sveti Ivan Zelina uz novčanu pomoć i Zagrebačke županije.

Područni objekt u Donjoj Zelini djeluje u sastavu Dječjeg vrtića Proljeće, objavio je u ponedjeljak Grad Sveti Ivan Zelina.

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