Nastavnici sami moraju kupovati školska računala: Zastarjela su i nefunkcionalna

Sve je više učitelja i nastavnika prisiljeno samostalno kupovati prijenosna računala bez kojih je priprema za nastavu otežana, a suvremeni nastavni proces skoro pa neizvediv, napominje Stipić i pita je li Hrvatska toliko siromašna da nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa ovisi i o njegovu sufinanciranju od strane onih koji u rade školama?

Smatra kako je osim redovitoga održavanja potrebno povesti računa i o zamjeni dotrajalih uređaja. Kako su zato potrebna znatna sredstva, o ovom bi problemu trebali povesti računa sastavljači državnog proračuna za 2027. godinu, dodaje Stipić Školski sindikat Preporod očekuje da u školskoj godini 2026/27. sva dotrajala računala, kako stolna tako i prijenosna, budu zamijenjena novima.