Novi tehnološki iskorak iz Sarajeva: Objavljena snimka leta prvog BiH drona

Letjelica je predstavljena na prvom bosanskohercegovačkom sajmu naoružanja i vojne opreme ‘The First Balkan Shield 2026.’.

Riječ je o bespilotnoj letjelici čiji su ideja, program i razvoj, prema navodima Centra, u potpunosti rezultat rada domaćih stručnjaka.

Klix.ba objavio je snimku leta prvog bosanskohercegovačkog drona CNT-17FW01 , razvijenog u Javnoj ustanovi Centar za napredne tehnologije iz Sarajeva.

Raspon krila 5,4 metra

CNT-17FW01 ima raspon krila od 5,4 metra, a pokreće ga motor snage 16 kW. Trenutačna eksperimentalna nosivost iznosi 30 kilograma.

Posebno se ističe autonomija rada letjelice koja trenutačno doseže do 12 sati.

Razvoj pritom nije završen. Radi se na alternativnim mogućnostima pogona kojima bi se domet i vrijeme koje dron može provesti u zraku dodatno povećali.

Zainteresiran turski Havelsan

Iako je platforma prvenstveno razvijena za mirnodopske namjene, projekt je izazvao interes međunarodnih partnera. Posebno se izdvaja Havelsan, jedna od vodećih turskih kompanija iz sektora obrambene industrije.

Prema objavljenim informacijama, Havelsan i sarajevski Centar za napredne tehnologije nalaze se pred početkom zajedničke proizvodnje dronova. Takva bi suradnja predstavljala novi korak za bosanskohercegovački sektor naprednih tehnologija i razvoj domaćih bespilotnih sustava.