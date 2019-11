Novi stadion na Maksimiru? Barić: Neka Dinamo proda Olma i financira gradnju

Više od 800 milijuna kuna u proteklih 20 godina ulupano je na rekonstrukcije i sanacije stadiona Maksimir. U nekoliko navrata donosile su se različite odluke koje su upućivale na to da bi se moglo dogoditi nešto, ali na najneuglednijem stadionu na kojem se igra Liga prvaka i dalje su najpoželjniji navijački rekviziti - kabanica i gumene čizme. Najnovija ideja kaže da će se stadion rušiti i na istom mjestu graditi novi. Što misle o tome, pitali smo arhitekta Otta Barića i gradskoga oporbenog političara Tomislava Tomaševića

'Na samom početku sve je to pogrešno postavljeno. Od inzistiranja bivšeg predsjednika Franje Tuđmana, koji je tražio da se ruši sjeverna tribina i gradi nova, želje da se teren ukopa, tribine spuste, sruši atletska staza. Pa kasnije ideje o nadogradnji krova. Sve je to bilo naopako', ističe arhitekt Otto Barić .

Ono što je sigurno jest da je u Maksimir od kraja devedesetih do danas, prema nizu različitih procjena, uloženo više od 800 milijuna kuna poreznih obveznika, a dobili su polufunkcionalan stadion. Rušila se i gradila sjeverna tribina, srušila se atletska staza, tribine se nisu spustile, a teren ukopao, kao što se spominjalo. Raspisivao se i međunarodni natječaj po JPP modelu u Financal Timesu, odabran je Alpine Bau , ali se odustalo zbog ogromne cijene…

'Unatoč svemu, ja sam za to da stadion ostane tamo gdje jest. Grad bi trebao vratiti Dinamu zemljište na kojem se nalazi, koje mu je iz nekog razloga uzeo 2005. ili 2006. godine, a Dinamo je danas dovoljno financijski jak da sam podnese gradnju. Samo prodajom Danija Olma dobili bi 30-40 milijuna eura, što je gotovo pola stadiona, a gdje su ostali prihodi i zarada od Lige prvaka?', smatra Barić.

'Sentimentalno sam vezan uz Maksimir i mišljenja sam da bi on trebao ostati tamo gdje jest. Ima prostora da se sve napravi onako kako spada. Međutim to je sentiment, a nekakva stručna logika nalagala bi da se stadion tamo ne gradi ponajprije zbog prometa. Dovoljno je pogledati gdje su u Münchenu građeni, svaki u svoje vrijeme, Allianz Arena i Olimpijski stadion', smatra arhitekt Otto Barić.

Kaže da je cijena od 60 milijuna eura, odnosno dvije tisuće eura po stolici, realna, ali da na to treba dodati troškove rušenja koji se kreću između deset i petnaest posto cijene gradnje.

Upitan treba li nam onda nacionalni stadion, Barić ističe kako u tom slučaju nema potrebe za njime jer su Zagreb i Hrvatska premali i ekonomski preslabi da bi si mogli dopustiti tako nešto.

'Uostalom, zašto bi nacionalni stadion trebao biti u Zagrebu? Reprezentacija treba igrati po Hrvatskoj i svugdje gdje je žele vidjeti', smatra Barić.

Tomašević: Bandić treba politički odgovarati

Tomislav Tomašević, oporbeni zastupnik (Zagreb je naš!) u Skupštini Grada, ali i navijač Dinama, smatra da prije svega treba napraviti i vidjeti sve financijske analize vezane uz Maksimir.

'Pretpostavljam da je jeftinije srušiti i sagraditi novi stadion nego održavati i ulagati u postojeći. Međutim, ako se to zna već niz godina, postavlja se pitanje zašto ništa nije učinjeno dvadeset godina. U dva desetljeća gradska uprava gradonačelnika Milana Bandića potrošila je stotine milijuna kuna. On za to treba politički odgovarati', smatra Tomašević.