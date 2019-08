Izračunali smo koliko je milijuna eura ovaj Dinamo zaradio prije nego odigra prvu utakmicu u Ligi prvaka, a dotakli smo se i 'slučaja Olmo'

Nakon što su se nogometaši Dinama, remijem 1:1 na gostovanju kod Rosenborga, uspjeli po sedmi puta u svojoj povijesti plasirati u skupine Lige prvaka, klupska blagajna preko noći je postala punija nego ikad. Čak niti prodaja najboljih mladih igrača poput Danija Olma ili Nikole Mora više nije opcija jer stižu deseci milijuna eura iz Uefe

Izbacivanjem Rosenborga u doigravanju za ulazak u skupine Lige prvaka zagrebački Dinamo zaradio je 15,25 milijuna eura, ali to je samo dio bogatog kolača koji dijeli Uefa. Kao što je poznato Uefa iz svog bogatog nagradnog fonda za eurokupove dijeli klubovima čak 3,25 milijardi eura uz dodatak kako će još dodatnih 585 milijuna eura podijeliti klubovima prema posebnom koeficijentu za proteklo desetgodišnje razdoblje.

To znači da je Dinamo za 90 minuta odrađenih u norveškom Trondheimu zaradio 15,25 milijuna eura, koliko Uefa honorira plasman u skupine Lige prvaka, te uz to i dodatnih 7,7 milijuna eura na osnovu spomenutog desetgodišnjeg klupskog koeficijenta. Ali to nije sve. Još maksimalno dva milijuna eura Dinamo će inkasirati iz tzv. marketinškog poola u kojem se nalazi 292 milijuna eura koji se dijele klubovima. Tako smo, prije nego Dinamo odigra prvu utakmicu u Ligi prvaka, stigli do iznosa od minimalno 25 milijuna eura što u prijevodu znači kako će klupska blagajna biti punija nego ikad.