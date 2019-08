Predsjednik Dinama Barišić u euforiji najavio hitno rušenje stadiona Maksimir, a poslao je i poruku gradonačelniku Bandiću

Nakon što su nogometaši zagrebačkog Dinama, remijem kod Rosenborga 1:1, po sedmi put izborili plasman u Ligu prvaka, zanimljivu izjavu dao je legendarni predsjednik kluba Mirko Barišić. Naravno, opet se dotakao rugla od stadiona koji jedva zadovoljava minimalne uvjete Uefe

Ukupnim rezultatom 3:1 Dinamo je izborio prolaz u skupine Lige prvaka, a uz to je, kao što je poznato, poprilično napunio blagajnu jer i prije prve utakmice ima zagarantiranih 25 milijuna eura. No, usprkos sjajnoj generaciji koju vodi Nenad Bjelica te punoj blagajni, koja će prodajom Danija Olma i ostalih vrhunskih igrača u budućnosti biti još punija, bolna je istina kako je stadion Maksimir u jako lošem stanju.

Uostalom, najbolje je to opisao predsjednik kluba Mirko Barišić koji je najavio gradnju novog stadiona i cijelog kompleksa na Sveticama.

'Svaka čast igračima i treneru. Bila je to rovovska bitka što pokazuje i rezultat. Podnijeli smo pritisak i pokazali da smo spremni za Ligu prvaka. Želje su da kroz Ligu prvaka dočekamo proljeće. Hoće li to biti treće mjesto i Europska liga ili nešto više, vidjet ćemo. Moramo biti razumni, Liga prvaka je ipak natjecanje koje je i kvalitetom i organizacijom ispred nas, ali borit ćemo se', kazao je 82-godišnji Barišić nakon slavlja u Norveškoj te se okrenuo 'slučaju stadion-ruglo' kojeg očito žele što prije srušiti. Najava gradnje novog već je postala dosadna jer se ništa nije pokrenulo. No, sada je Dinamo pun novaca kao nikada ili kako bi neki rekli 'pun k'o brod.' A euforija je na vrhuncu i svima je jasno da zagreb treba novi stadion. Ne samo da ga treba Dinamo...

'Da, uskoro ćemo imati niz razgovora vrlo brzo na tu temu i mogu vam reći da Dinamo ostaje u Maksimiru. Plan je da se ovaj (Maksimir) stadion ruši i da se gradi novi, zapravo gradi se cijeli kompleks, atletski stadion Svetice i podzemna garaža. Mi uporno to tražimo iako Grad želi sam biti sa, investitor, ako ne drugačije kroz javno-privatno partnerstvo, da budemo partneri. Ako iz ovih ili onih razloga Grad neće moći, a mislim da hoće, mi preuzimamo odgovornost neka i zakonski prenesu na nas. Mi stadion moramo izgraditi!, završio je Barišić, najuspješniji predsjednik kluba iz Maksimira.

Između redaka je poslao jasnu poruku zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, inače velikom navijaču Dinama. Očito je došlo vrijeme da napokon nešto dogovore.