Novi slučaj malarije u Hrvatskoj: 'Uvezen je iz Afrike, nema mjesta panici'

Nakon povratka iz inozemstva oboljela osoba razvila je simptome, a epidemiolozi su otkrili da boluje od malarije. Slučajevi ove zarazne bolesti u Hrvatskoj od 2009. godine nadalje isključivo su uvezeni iz endemskih područja malarije u svijetu. I ove godine oboljeli je doputovao iz endemskog područja malarije te je uspješno izliječen.

Liječnici kažu da nema razloga za strah i nije to prvi uvezeni slučaj ove godine. 'Radi se o svega nekoliko slučajeva godišnje', kazala je Iva Pem Novosel iz Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. 'Do sada smo imali ove godine prijavljena četiri slučaja, a do sada u zadnjih pet godina 19 slučajeva', dodaje, piše Dnevnik.hr.