Bauk: Živi zid skupina simpatičnih političara s vrlo opasnim idejama

Predsjednik SDP-ova klub zastupnika u Hrvatskom saboru Arsen Bauk izjavio je u utorak u Splitu kako je Živi zid skupina simpatičnih političar s 'vrlo opasnim idejama' i s 'nesagledivim posljedicama za državu i društvo'

On je to rekao odgovarajući na novinarski upit kako komentira nedavni prvi stranački kongres Živog zida. Što se tiče konformizma Živog zida, naglasio je Bauk, to je 'upadljivo izbjegavanje tema koje se u društvu etiketiraju kao ideološke, a u stvari se radi o temeljnim ljudskim pravima'.

'Pobjegli su s glasovanja o Istanbulskoj konvenciji, ne izjašnjavaju se o pitanjima diskriminacije po vjerskoj i nacionalnoj osnovi, od njih možemo ili ne možemo čuti ništa o odnosu prema antifašizmu, prema pravima manjina, prema LGBT zajednici, prema pravu žene na pobačaj prema izboru', kazao je Bauk.