udari na jemen

Novi napad Izraela: Ovog puta su gađali ministarstvo obrane pobunjenika

M.Da./Hina

10.09.2025 u 17:42

Izrael je ponovno gađao ciljeve povezane s hutistima u Jemenu (ilustracija)
Izrael je ponovno gađao ciljeve povezane s hutistima u Jemenu (ilustracija) Izvor: Profimedia / Autor: Osamah Yahya / Zuma Press
Bionic
Reading

Izrael je u srijedu gađao ciljeve u jemenskoj Sani, u napadu za koji očevici tvrde da je bio usmjeren na ministarstvo obrane hutista, javila je televizija Al-Masirah u nadležnosti te šijitske islamističke skupine

Izraelski mediji su javili o udarima na Jemen, a vojska je kazala da je pogodila vojne kampove, sjedište odjela hutističke vojne propagande i skladište goriva.

Hutistički mediji govore da je nekoliko osoba ubijeno i ranjeno. Očevici kažu da je gađano i hutističko ministarstvo vanjskih poslova. Radi se o zadnjima u nizu napada i protunapada unazad više od godinu dana između hutista i Izraela.

Stanovnici Sane su rekli da je napadnuta skrivena lokacija između dvije planine koja služi kao zapovjedni i kontrolni stožer. Opseg eventualne štete za sada nije poznat.

vezane vijesti

Redovite razmjene napada

Do napada je došlo desetak dana nakon što je u onome 30. kolovoza ubijen premijer hutističke vlade i nekoliko ministara.

Hutisti, koji uživaju potporu Teherana, su pokrenuli napade na Izrael i brodove u Crvenom moru nakon izbijanja rata u Gazi, kazavši da se radi o činu solidarnosti s Palestincima.

Hutisti redovito ispaljuju projektile prema Izraelu, od kojih se većina presretne. Izrael na te napade odgovara udarima na područja Jemena pod kontrolom pobunjenih hutista.

Hutisti u Jemenu redovita su meta Izraela, ilustrativna fotografija
Hutisti u Jemenu redovita su meta Izraela, ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: YAHYA ARHAB

'Zaboravljena kriza' u Jemenu

U Jemenu od 2014. vlada građanski rat između pristaša međunarodno priznate vlade i proiranske šijitske milicije koji je izbio nakon što su militanti zauzeli glavni grad Sanu.

Prema podacima UN-a iz 2022., u Jemenu je do sada ubijeno više od 150.000 ljudi, uz procjenu da je više od 227.000 mrtvih kao rezultat stalne gladi i nedostatka zdravstvenih ustanova.

Ujedinjeni narodi su još 2018. upozorili da se 13 milijuna jemenskih civila suočava sa glađu koja bi mogla postati "najgora glad na svijetu u posljednjih 100 godina". Humanitarne udruge upozoravaju na "zaboravljenu krizu" u Jemenu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nova eskalacija

nova eskalacija

Poljaci: 'Ovo bi mogao biti samo početak'; Zelenski: 'Moramo stvoriti zračni štit nad Europom'

  • 20:08

    UN: Postoji rizik širenja sukoba  Glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric komentirao je zbivanja u Poljskoj "Incident ponovno naglašava regionalni utjecaj i stvarni rizik širenja ovog razornog sukoba", poručio je.

  • 19:36

    Zelenski: 'Moramo raditi na zajedničkom sustavu PZO' Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je potvrdio da je razgovarao s poljskim premijerom Donaldom Tuskom, britanskim premijerom Keirom Starmerom te talijanskom premijerkom Giorgijom Meloni i glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.  'Naravno, prije svega, razgovarali smo o ruskim dronovima lansiranim protiv Ukrajine sinoć, koji su također ušli u poljski zračni prostor. Incidenti s jednim ili dva ruska drona već su se dogodili u zemljama istočnog krila NATO-a, uključujući i prije nekoliko tjedana u Rumunjskoj. Ali ovaj put broj ruskih dronova bio je puno veći, drskost puno veća - dronovi su ušli ne samo s ukrajinskog teritorija već i iz Bjelorusije. I svi podjednako razumijemo da je ovo potpuno drugačija razina eskalacije od strane Rusije. Mora postojati odgovarajući odgovor. Donald je obavijestio o posljedicama i okolnostima koje su već utvrđene. Ostaci ruskih dronova, uključujući iranske "šahide", pronađeni su u mnogim gradovima i selima. Od sinoć naša vojska dijeli sve informacije koje imamo i nastavljamo tu suradnju', poručio je Zelenski te nastavio: 'Postoji nekoliko razloga za ovo drsko ponašanje Rusije i oni su apsolutno očiti svima. Moramo raditi na zajedničkom sustavu protuzračne obrane i stvoriti učinkovit zračni štit nad Europom. Ukrajina je to već dugo predlagala, a mi imamo konkretna rješenja. Moramo zajedno odgovoriti na sve trenutne izazove i biti spremni za potencijalne prijetnje svim Europljanima u budućnosti. Isto tako, moramo značajno povećati zajedničko financiranje proizvodnje dronova presretača. Oni su već dokazali svoju učinkovitost. Ponudio sam Poljskoj našu pomoć, obuku i stručnost u obaranju ruskih dronova, posebno šahida. Donald i ja smo se dogovorili o odgovarajućoj suradnji na vojnoj razini. Također ćemo koordinirati sa svim državama članicama NATO-a', naveo je Zelenski

  • 19:18

    Tusk: Dobio sam prijedloge za pojačanje PZO Poljski premijer Donald Tusk izjavio je nakon telefonskih razgovora s europskim čelnicima da je "primio ne samo izraze solidarnosti s Poljskom, već prije svega prijedloge za konkretnu podršku protuzračnoj obrani naše zemlje", pritom ne navodeći na što konkretno misli, javlja Guardian.
čudna odluka

čudna odluka

BBC otkrio skandal: Američki bajkeri, mrzitelji muslimana, osiguravaju humanitarne punktove u Gazi
jutarnji napad

jutarnji napad

Ni krivi ni dužni na meti Rusije: Dron im razorio krov dok su gledali vijesti o dronovima

najpopularnije

Još vijesti