Novi napad Izraela: Ovog puta su gađali ministarstvo obrane pobunjenika

Izraelski mediji su javili o udarima na Jemen, a vojska je kazala da je pogodila vojne kampove, sjedište odjela hutističke vojne propagande i skladište goriva.

Hutistički mediji govore da je nekoliko osoba ubijeno i ranjeno. Očevici kažu da je gađano i hutističko ministarstvo vanjskih poslova. Radi se o zadnjima u nizu napada i protunapada unazad više od godinu dana između hutista i Izraela.

Stanovnici Sane su rekli da je napadnuta skrivena lokacija između dvije planine koja služi kao zapovjedni i kontrolni stožer. Opseg eventualne štete za sada nije poznat.