Novi gradonačelnik Makarske Zoran Paunović preuzeo dužnost, ali bez operativnog sastanka

U Makarskoj je u ponedjeljak izvršena primopredaja vlasti između bivšeg HDZ-ova gradonačelnika Jure Brkana i novoizabranog gradonačelnika SDP-ovca Zorana Paunovića

"Očekivali smo operativni sastanak kao što je to uobičajena praksa u drugim gradovima, no to se nije dogodilo. Stoga smo uzeli malo vremena kako bi osim izvješća pogledali i drugu dokumentaciju. Završili smo sastanak o primopredaji, razgovarali kratko o izvješćima, a veći broj dokumenata tek treba intenzivno proučiti i analizirati", navodi se u Paunovićevu priopćenju nakon primopredaje.

Poručio je kako neće davati izjave prije nego što pregleda sva izvješća koje je danas dobio.