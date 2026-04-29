masakr u sudanu

Novi detalji strašnog zločina u kojem je ubijeno 70.000 ljudi: 'Pala sam u rov, zatrpali su me zemlja i leševi'

M. Šu.

29.04.2026 u 09:36

Al Fašir Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
Majka iz Sudana koja je preživjela napad u Al-Faširu opisuje zločine koje istražitelji UN-a nazivaju obilježjima genocida, dok procjene govore o desecima tisuća mrtvih i nestalih.

45-godišnja žena iz Sudana, koja je s četvero djece pobjegla iz Al-Fašira, svjedoči o masakru tijekom sukoba u Darfuru. Danas živi kao izbjeglica u Ugandi i zbog sigurnosti skriva identitet.

Vlastitim sam očima vidjela genocid i doživjela ga na vlastitoj koži’, rekla je.

U Sudanu već tri godine traje rat. Humanitarne organizacije pretpostavljaju kako je već na stotine tisuća ljudi poginulo u borbama ili uslijed rata. Nasilje je doseglo vrhunac prošlog listopada: milicija RSF (Rapid Suport Forces), koja se bori protiv vladine vojske i njezinih savezničkih milicija, nakon duge opsade zauzela je Al‑Fašir, najveći grad regije Darfur i počinila pokolj golemih razmjera nad civilnim stanovništvom, piše Simone Schlindwein za Deutsche Welle.

Glavni istražitelj UN-a Mohamed Chande Othman navodi da zločini imaju ‘obilježja genocida’, ističući tri ključna elementa: ‘postojanje masovnih ubojstava’, ‘mučenje i stravično seksualizirano nasilje’ te ‘dugotrajno izgladnjivanje’.

Iživljavanje nad stanovnicima

Više od 18 mjeseci milicija RSF držala je Al-Fašir u potpunoj opsadi, bez interneta i telefonskih veza te bez dotoka hrane i goriva. Nitko nije mogao napustiti grad. Nakon što je prekinuta opskrba i stanovništvo proglašeno ‘neprijateljem’, vojska se na kraju povukla, a oko 250.000 civila ostalo je prepušteno na milost i nemilost RSF-u. Preživjela opisuje i pokušaj bijega: ‘U kaosu sam pala u rov, zatrpali su me zemlja i leševi… oko sebe sam vidjela toliko mrtvih.’

Milicija RSF sama je dokumentirala dio zločina, objavljujući videosnimke na Telegramu nakon ponovne uspostave interneta. Na snimkama se vide borbena vozila u gradu, rov oko Al-Fašira te tisuće civila koji su pokušali pobjeći, ali su završili u smrtonosnoj zamci.

Jedan od videa prikazuje zapovjednika RSF-a Abu Lulua kako puca na preživjele u rovu, dok drugi, snimljen u bolnici, pokazuje borce kako pogubljuju ranjenike i civile. Takvi prizori upućuju na moguće ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Abu Lula Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia

Masovna silovanja: od bebe do bake

Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, tek oko 100.000 ljudi uspjelo je pobjeći. Humanitarni radnici upozoravaju na masovno seksualno nasilje.

‘Gotovo svi s kojima smo razgovarali bili su spolno zlostavljani… od dojenčadi do bake’, rekao je Bob Kitchen iz Međunarodnog odbora za spašavanje.

Događaji tijekom višemjesečne opsade Al-Fašira prošli su uglavnom nezapaženo u svjetskoj javnosti, no forenzičari s američkog Sveučilišta Yale pratili su ih putem satelitskih snimaka. Utvrdili su da je RSF još prije napada uništavao okolna polja i sela kako bi prekinuo opskrbu hranom.

Dječak koji je ranjen u Al Faširu Izvor: Profimedia / Autor: Mohamed JAMAL / AFP / Profimedia

Snimke iz listopada, kada je grad zauzet, pokazivale su tijela na cestama i tragove krvi, a identificirano je oko 150 lokacija s gomilama tijela i više masovnih grobnica. Procjene govore da je ‘oko 70.000 ljudi mrtvo ili nestalo’, navodi Nathaniel Raymond sa Sveučilišta Yale.

Preživjela majka optužuje međunarodnu zajednicu za nečinjenje: ‘Svjetska nas je zajednica ostavila na cjedilu. Morala je intervenirati još tijekom opsade kako bi spriječila najgore', kaže sugovornica kroz suze. 'Ali ništa se nije dogodilo.' 

