Novi detalji strašnog zločina u kojem je ubijeno 70.000 ljudi: 'Pala sam u rov, zatrpali su me zemlja i leševi'

Majka iz Sudana koja je preživjela napad u Al-Faširu opisuje zločine koje istražitelji UN-a nazivaju obilježjima genocida, dok procjene govore o desecima tisuća mrtvih i nestalih.

45-godišnja žena iz Sudana, koja je s četvero djece pobjegla iz Al-Fašira, svjedoči o masakru tijekom sukoba u Darfuru. Danas živi kao izbjeglica u Ugandi i zbog sigurnosti skriva identitet. ‘Vlastitim sam očima vidjela genocid i doživjela ga na vlastitoj koži’, rekla je. U Sudanu već tri godine traje rat. Humanitarne organizacije pretpostavljaju kako je već na stotine tisuća ljudi poginulo u borbama ili uslijed rata. Nasilje je doseglo vrhunac prošlog listopada: milicija RSF (Rapid Suport Forces), koja se bori protiv vladine vojske i njezinih savezničkih milicija, nakon duge opsade zauzela je Al‑Fašir, najveći grad regije Darfur i počinila pokolj golemih razmjera nad civilnim stanovništvom, piše Simone Schlindwein za Deutsche Welle. Glavni istražitelj UN-a Mohamed Chande Othman navodi da zločini imaju ‘obilježja genocida’, ističući tri ključna elementa: ‘postojanje masovnih ubojstava’, ‘mučenje i stravično seksualizirano nasilje’ te ‘dugotrajno izgladnjivanje’.

Iživljavanje nad stanovnicima Više od 18 mjeseci milicija RSF držala je Al-Fašir u potpunoj opsadi, bez interneta i telefonskih veza te bez dotoka hrane i goriva. Nitko nije mogao napustiti grad. Nakon što je prekinuta opskrba i stanovništvo proglašeno ‘neprijateljem’, vojska se na kraju povukla, a oko 250.000 civila ostalo je prepušteno na milost i nemilost RSF-u. Preživjela opisuje i pokušaj bijega: ‘U kaosu sam pala u rov, zatrpali su me zemlja i leševi… oko sebe sam vidjela toliko mrtvih.’ Milicija RSF sama je dokumentirala dio zločina, objavljujući videosnimke na Telegramu nakon ponovne uspostave interneta. Na snimkama se vide borbena vozila u gradu, rov oko Al-Fašira te tisuće civila koji su pokušali pobjeći, ali su završili u smrtonosnoj zamci. Jedan od videa prikazuje zapovjednika RSF-a Abu Lulua kako puca na preživjele u rovu, dok drugi, snimljen u bolnici, pokazuje borce kako pogubljuju ranjenike i civile. Takvi prizori upućuju na moguće ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Masovna silovanja: od bebe do bake Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, tek oko 100.000 ljudi uspjelo je pobjeći. Humanitarni radnici upozoravaju na masovno seksualno nasilje. ‘Gotovo svi s kojima smo razgovarali bili su spolno zlostavljani… od dojenčadi do bake’, rekao je Bob Kitchen iz Međunarodnog odbora za spašavanje. Događaji tijekom višemjesečne opsade Al-Fašira prošli su uglavnom nezapaženo u svjetskoj javnosti, no forenzičari s američkog Sveučilišta Yale pratili su ih putem satelitskih snimaka. Utvrdili su da je RSF još prije napada uništavao okolna polja i sela kako bi prekinuo opskrbu hranom.