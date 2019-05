Nataša Novaković: Neću se sama izuzeti, moguće je da sve završi mojom smjenom

Nakon što je premijer Andrej Plenković tražio da se iz njegovog predmeta vezano za aferu Hotmail izuzme predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković, ona je o cijelom slučaju progovorila za Novu TV

Još uvijek nije jasno koje bi to tijelo trebalo odlučivati o izuzeću Nataše Novaković, no ona kaže da sama to neće učiniti.

'Neću se sama izuzeti, jer mislim da za to nema potrebe. Da sam mislila da je to potrebno svoje bih sudjelovanje otklonila već puno ranije. U ovom trenutku postoje različita mišljenja stručnjaka upravnog prava, o tome tko bi trebao o tome odlučivati. Neki misle da bi to trebao biti Sabor, neki da bi to trebao biti saborski odbor, neki misle da bi to trebalo Povjerenstvo bez mene, neki da je nadležan Upravni sud', pojasnila je Novaković na Novoj TV.