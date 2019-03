Novaković: Ako ne dobijemo dokumentaciju od Vlade, pokrenut ćemo postupak protiv premijera

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković u emisiji Novi dan komentirala je kako imaju problema sa skupljanjem dokumentacije vezano za put premijera i ministara Vladinim zrakoplovom na sastanak Europske pučke stranke u Helsinki te će pokrenuti postupak protiv premijera ako Vlada ne dostavi dokumentaciju

'Tri, četiri seta dopisa izmijenili smo s tijelima - pisali smo Vladi, HDZ-u, Ministarstvu demografije, Ministarstvu poljoprivrede, ministarstvima vanjskih i unutarnjih poslova, uprave. Nemamo još nikakve točne informacije niti dokaze za ono što se nama govori. Ono što je najgore i što nas je zabrinulo to je da nas je Vlada nakon trećeg dopisala pitala zašto to nama treba. Mi smo neovisno tijelo, imamo pravo tražiti dokumentaciju, nema se što ispitivati zašto to nama treba. Baš to je bio odgovor Vlade na dopis. Vlada Republike Hrvatske nam od svih dokumenata koje smo tražili nije dostavila ništa, dali su samo općenito očitovanje. HDZ se isto općenito očitovao, ministarstva nešto detaljnije, ali nisu priložila dokumentaciju', objašnjava Novaković za N1.