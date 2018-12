Novak: 'Očekujemo obvezujuće ponude potencijalnih partnera nakon 18. siječnja'

'Istekao je rok od 120 dana nakon kojega Fina mora predložiti stečaj 3. maja', rekao je nakon sastanka s predstavnicima sindikata pomoćnik ministra gospodarstva Zvonimir Novak, a Uprava Uljanika odlučila kako Kermas Energija Danka Končara više nije strateški partner

'Otvoren je data rooom , imamo informaciju da su potencijalni partneri angažirali timove stručnjaka koji pregledavaju podatke. Nama su se obraćala respektabilna europska i svjtska brodogradilišta. Oni su zainteresirani, zadovoljni su s tehničkom opremljenošću, znanjem ljudi, ali da bi dostavili obvezujuću ponudu, moraju se vidjeti knjige. Data room bit će otvoren do 18. siječnja nakon toga se očekuju obvezujuće ponude u roku tjedan dana', otkrio je Novak i dodao da su strateški partneri zainteresirani većinom za 3. maj, a neki i cijelu grupu, javlja N1 .

Istaknuo se da se stečaj 3. maja čini kao jednostavniji i jeftiniji postupak, a da je prema njegovom iskustvu to vrlo kompleksan i kompliciran proces. Dodao je i kako ako se donese odluka o stečaju s preustrojem da će taj preustroj trebati financirati.

Pred sastanak sindikalisti su rekli da očekuju pojašnjena kao bi radnici lakše ušli u Novu godinu. Kazali su da Fina može nad "3. majem" pokrenuti stečajni postupak, ali da je Trgovački sud taj koji će donijeti zadnju odluku.

Data room će u Uljanikovoj upravnoj zgradi, na adresi Flaciusova 1, u Puli, biti otvoren radnim danima od 27. prosinca 2018.,. uključivo do 18. siječnja 2019. od 8,00 do 16,00 sati, a dodatno se utvrđuje radno vrijeme subotom od 9,00 do 13,00 sati.