Iz Uljanika tvrde da imaju velik interes potencijalnih investitora, evo kako su im izašli u susret

Uljanik je u četvrtak putem Zagrebačke burze izvijestio o promjeni radnoga vremena sobe za pregled podataka (engl. data room) i provođenja dubinske analize, a te promjene u Uljaniku objašnjavaju interesom potencijalnih investitora

Tako će data room biti otvoren radnim danima od 27. prosinca 2018., uključivo do 18. siječnja 2019. od 8:00 do 16:00 sati, a dodatno se utvrđuje radno vrijeme subotom od 9:00 do 13:00 sati.

Prethodno je bilo odlučeno da će data room biti otvoren 27. i 28. prosinca 2018., te od 2. siječnja 2019. uključivo do 18. siječnja 2019. u vremenu od 9 do 13 sati.

Data room nalazi se u Uljanikovoj upravnoj zgradi, na adresi Flaciusova 1, Pula.