Nova optužnica protiv Trumpa: Evo što se o njoj zna i hoće li bivši predsjednik završiti iza rešetaka

Donald Trump je suočen sa saveznom optužnicom zbog rukovanja povjerljivim dokumentima na svom imanju u Floridi. Međutim, s obzirom na pravne bitke koje predstoje, mogu proći mjeseci ili čak godine dok se od porote ne zatraži izricanje presude ili dođe do eventualnog priznanja krivnje. Bivši američki predsjednik optužbe je nazvao 'lovom na vještice', kazavši da je to 'mračan dan' za SAD. Sky news pobrojao što se do sada zna o procesu i što se može očekivati

Što je optužnica? Optužnica je pisana izjava u kojoj su pobrojane optužbe protiv osumnjičene osobe. Do podizanja optužnice dolazi nakon zasjedanja 'velike porote', grupe od najviše 23 osobe koja je prije toga u posebnom procesu razmatrala postoji li vjerojatan razlog da je pojedinac počinio zločin. O čemu se radi u najnovijem slučaju u kojem je podignuta optužnica protiv Trumpa? Savezna optužnica uslijedila je nakon istrage posebnog tužitelja Jacka Smitha o tome je li Trump prekršio zakon zadržavši stotine dokumenata, uključujući neke označene kao strogo povjerljivi, na svom posjedu na Floridi - Mar-a-Lago i je li pokušao ometati pokušaje vlasti da dođu do tih dokumenata. Trump je inzistirao na tome da je imao pravo zadržati povjerljive dokumente kada je napustio Bijelu kuću i tvrdio je, bez dokaza, da ih je deklasificirao. To je jedna od mnogih tekućih istraga koje uključuju Trumpa, koji je već optužen u New Yorku po 34 točke krivotvorenja poslovne dokumentacije. vezane vijesti novi proces Trump: Korumpirana Bidenova administracija podignula je optužnicu protiv mene

new york Trump uložio žalbu na presudu za seksualno zlostavljanje novinarke Zašto je u slučaj bio uključen poseban odvjetnik? Imenovanje Smitha bilo je svojevrsno priznanje glavnog američkog državnog odvjetnika Merricka Garlanda da je politika bila uključena u istragu protiv bivšeg predsjednika i sadašnjeg kandidata za Bijelu kuću. Naime, Garlanda je za američkog državnog odvjetnika izabrao upravo Biden, kojemu bi Trump mogao biti protukandidat na izborima 2024. Posebni odvjetnici imenuju se u slučajevima u kojima Ministarstvo pravosuđa smatra da je u sukobu ili kada se smatra da je u javnom interesu da netko izvan vlade dođe i preuzme odgovornost za predmet. Koje su optužbe? Trump je optužen po 37 točaka optužnice za kaznena djela koja se odnose na zadržavanje povjerljivih informacija, ometanje pravde i lažne izjave. Čak 31 točka optužnice odnosi se na kršenje Zakona o špijunaži. Detalje optužnice možete pročitati OVDJE. Hoće li Trump biti uhićen? Trump je javno otkrio da je pozvan da se sam javi sudu u Miamiju u utorak u 15 sati, što znači da neće biti uhićen. Trump je već pod stalnom zaštitom američke tajne službe. Mar-a-lago Izvor: Profimedia / Autor: Arnold Drapkin / Zuma Press / Profimedia







+28 Mar-a-lago Izvor: Profimedia / Autor: Arnold Drapkin / Zuma Press / Profimedia Što će se dalje događati na sudu? Trump će biti izveden pred federalnog suca i od njega bi se moglo tražiti da se izjasni o krivnji kada mu se pročitaju optužbe koje mu se stavljaju na teret. Sudac će odrediti uvjete puštanja Trumpa nakon saslušanja tužitelja i obrane. Time bi se Trump, preko svojih odvjetnika, mogao obvezati da će prisustvovati budućim postupcima, da neće kršiti zakone i da će se pridržavati mogućih ograničenja putovanja.. U nadolazećim tjednima dvije strane trebale bi razgovarati o vremenskom okviru prema kojem vlada treba predati dokaze Trumpovom timu u procesu poznatom kao 'otkrivanje'. Obrana će pripremiti i eventualne pretprocesne zahtjeve, poput odbacivanja optužbe ili izuzimanja dokaza. Hoće li Trump biti zadržan u pritvoru? Malo je vjerojatno. Prilikom odlučivanja o tako nečemu sudac uzima u obzir rizik od bijega optuženika, opasnost za zajednicu i nasilni kriminalni dosje. Trump u Mar-a-Lagu Izvor: Profimedia / Autor: GARY I ROTHSTEIN / UPI / Profimedia







Hoće li mu uzeti otiske prstiju? Optuženici za federalne zločine moraju biti obrađeni prije ili nakon pojavljivanja na sudu, a to uključuje i uzimanje otisaka prstiju. Međutim, nije jasno hoće li se od njega tražiti da da uzorak DNK. Može li savezna optužnica spriječiti Trumpa da se kandidira za predsjednika? No, ni optužnica ni osuda ne bi spriječile Trumpa da se kandidira ili pobijedi na predsjedničkim izborima 2024. Slučaj New York također je pokazao da su kaznene prijave zapravo potaknule njegovu kampanju, točnije da je nakon njih uspio dobiti još više donacija. Tada je Trump prikupio više od 4 milijuna dolara u 24 sata nakon što je ta optužnica postala javna, čime je oborio rekord sredstva koja je prikupio nakon FBI-eve pretrage imanja Mar-a-Lago. Može li se suđenje dogoditi prije izbora 2024.? To je pitanje koje će uvelike ovisiti o saveznom sucu koji će se baviti slučajem. Trumpov pravni tim vjerojatno će htjeti odgoditi suđenje do nakon izbora, a tužitelji bi mogli htjeti pogurati da se slučaj riješi puno prije nego što se odluči o pobjedniku republikanske predsjedničke nominacije sljedećeg ljeta.

