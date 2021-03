Nova Mamićeva odvjetnica: Posjetila sam ga u Hercegovini; zahtijevamo sudjelovanje u postupku

Lidija Horvat je ​bivša kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda i nova odvjetnica Zdravka Mamića. Horvat je kazala kako je Zdravko Mamić prepoznao njezin prethodni rad. Dodaje i kako ga je posjetila u Hercegovini. Njezin prvi potez je bio da je podnijela Državnom sudbenom vijeću zahtjev za sudjelovanjem u pokretanju stegovnog postupka za suce

''To uključuje i uvid u isprave koje su u spisu, a i sudjelovanje u postupku. Znači da bismo imali uvid u očitovanja sudaca, tijek stegovnog postupka i u odluku. To je sve jako važno za korištenje tijekom dokazivanja povrede ljudskim prava, i pred Ustavnim sudom i europskim sudom'', dodala je Horvat.

''Podnijeli smo zahtjev za sudjelovanjem u postupku. Smatramo da imamo pravni interes i to dosta jak. Načelo pravnog interesa nalaže pravo na sudjelovanje u postupku svakoj osobi koja ima neko svoje subjektivno pravo, koje je opravdano prihvatljivo, konkretno i u području prava. Nama je to jako važno zbog postupka pred Ustavnim sudom'', rekla je Horvat za RTL.

Brojni političari su sve komentirali, a Mamićev tim vjeruje da je sve dobra podloga za rušenje presude. Pravo na suđenje od strane neovisnog i nepristranog suda je jedno od temeljnih ljudskih prava, naglašava Horvat. Odvjetnica je komentirala i napetosti između Milanovića i Plenkovića zbog izbora za Vrhovni sud.

''Kao što znate, bila sam i kandidatkinja, javila sam se na javni poziv i moram priznati da me jako zasmetalo što se događalo i na koji način se to ispolitiziralo i na koji način je to prezentirano u javnosti. Pa i način na koji se o kandidatima pričalo. Mislim da u jednoj demokratskoj zemlji se to ne bi smjelo događati. Govorimo o tome da osobe zadovoljavaju sve kriterije koje se traže za javni poziv i govorimo o tome da sada kada javni poziv bude ponovo raspisan, se nitko neće željeti javiti. S obzirom da se ishod zna'', komentirala je Horvat.

Tvrdi kako se ona više neće javiti na javni poziv jer smatra da se tek sad zbunjuje narod i šalje se loša poruka. Poruka da se ne treba javljati na javne pozive i da se na tom javnom pozivu neće odabrati najbolji. Ne misli pritom na gospođu Đurđević , već je kritična prema proceduri.

Procedura koja se na taj način provodi ne daje demokratsko pravo, smatra Horvat, da se između 50 ili 100 kandidata izabere najbolji.

''Da sam ja na mjestu Zlate Đurđević ja bi poštovala zakonsku proceduru'', izjavila je Horvat.