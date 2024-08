Nova članica Uprave uvodi red u ZTC? Napokon potpisan pravilnik o plaćama

dajana mrčela

U Upravu ZTC-a početkom kolovoza došla je Dajana Mrčela, prethodnih skoro godinu dana članica Uprave Zvijezde, a prije toga radila je u Saponiji, od 2019. na poziciji predsjednice Uprave te tvrtke. U Upravi ZTC-a Mrčela je zadužena za financije. Znakovita kod ovog transfera bila je njezina zahvala ministru obrane Ivanu Anušiću na društvenim mrežama, a tportal neslužbeno doznaje da su njih dvoje otprije u dobrim odnosima.

'Ova pozicija nije samo posao, već čast i prilika da svojom stručnošću i iskustvom pridonesem jačanju naše domovine liderstvom i poslovnom izvrsnosti u sklopu tima ministra obrane Ivana Anušića', napisala je početkom mjeseca Mrčela na društvenim mrežama, kad je iz Zvijezde prešla u ZTC.

Nije nemoguće to da je Anušić želio postaviti osobu od povjerenja i iskusnu menadžericu u ZTC da uvede red u tu tvrtku, s obzirom na to da predsjednik Uprave ZTC-a Vidović više od godinu i pol nije želio potpisati Pravilnik o plaćama, iako je ministar u međuvremenu potpisivanjem novog Ugovora o održavanju materijalnih sredstava sa ZTC-om osigurao osnovu za povećanje plaća, zbog čega je sindikat prijetio štrajkom i kraće vrijeme nekoliko radnika bilo je i u 'bijelom štrajku', a uslijed neslaganja uprave i sindikata moglo je doći do ugrožavanja spremnosti protupožarnih aviona koji se održavaju i servisiraju u ZTC-u. Kako tportal neslužbeno doznaje, Mrčela je sudjelovala u izradi novog Pravilnika o plaćama, iz čega se može zaključiti da je počela uvoditi red u ZTC.