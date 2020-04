Dok se Hrvatska tek priprema za tzv. novu normalnost koja bi trebala odvijati u tri faze počevši od ponedjeljka 27. travnja neke zemlje poput Norveške već su krenule s popuštanjem određenih mjera. Za razliku od Hrvatske koja vrtiće i niže razrede škola planira otvoriti u trećoj fazi, ako prve dvije prođu po planu, 11. svibnja, Norveška je vrtiće otvorila 20. travnja, a niže razrede planira otvoriti u nadolazeći ponedjeljak

Kako bi odlazak u vrtić i školu trebao izgledati još nije u poznato jer se čeka da Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) izradi i objavi preporuke, a o svemu će se nakon toga očitovati i nadležno Ministarstvo. Istovremeno, Grad Zagreb provodi anketu među roditeljima s pitanjem žele li da njihovo dijete pohađa školu od 11. svibnja. Uz svu silu pitanja roditelje vrtićke djece muči i kako će to izgledati u vrtićima, posebno u većim gradovima, u kojima su u pojedinim vrtićima grupe prenapučene.

I dok se čekaju preporuke HZJZ-a, epidemiolog, dr. Bernard Kaić je objasnio što bi mogli imati u Hrvatskoj, mi smo pogledali kakve je preporuke izdala, neusporedivo od Hrvatske bogatija Norveška čije su brojke po pitanju Covida-19 vrlo dobre, ali su se tamo javili pojedini epidemiolozi smatrajući da su trebali ići švedskim putem.

Norveški ministar obrazovanja, Guri Melby, tako je izdao smjernice prema kojima se treba izbjegavati da jednom mjestu bude više djece. U praksi to znači da u vrtićima bude maksimalno troje djece na odgojiteljicu skupinama do tri godine i šestoro djece po odgojiteljici za djecu od tri do šest godina, piše The local.no.