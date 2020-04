Jedan od najistaknutijih norveških epidemiologa doveo je u pitanje odluku Norveške da napravi što i većina europskih zemalja - praktički ode u karantenu, tvrdeći da su trebali usvojiti strategiju bližu Švedskoj

No Lund, poznat po istraživanju raka kod žena, tvrdi da je to problem.

'Vlada je imala puno povjerenja u ovaj težak smjer. Vjerovalo se da ako se uspijemo zaključati dovoljno dugo da će virus nestati, ali ono što je problem je da mi ne možemo spriječiti da on uđe izvana. Tada morate pričekati s cjepivom ili na liječenje lijekom, ali ako do toga ne dođe bit će to iznimno skupo za društvo. Stvorili smo si problem za budućnost', kazao je Lund.

Norveška prema posljednjim podacima ima 7.361 oboljelu osobu, 193 preminule, 32 oporavljene, smrtnost na milijun stanovnika 26, a obavili su 152 tisuće testiranja. S druge pak strane Švedska ima 16.755 zaraženih, 2021 preminulu osobu, 550 oporavljenih, smrtnost na milijun stanovnika 200, a obavili su 94.500 testiranja.

Norvežani su otvorili vrtiće ovoga tjedna, kreću i s nižim razredima idućeg tjedna.