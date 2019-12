Nogalo: Vidio sam da me čeka kazna za nadriliječništvo i mogu se samo nasmijati. Ovo je rezultat patološke mržnje dviju žena

Zaposlenici zagrebačke Dječje bolnice Srebrnjak danas su zbog optužbi za nadriliječništvo održali prosvjed kako bi zaštitili vlastito dostojanstvo i dostojanstvo svojih pacijenata

Smijenjeni ravnatelj bolnice Boro Nogalo obratio se novinarima i kazao kako ih je i Hrvatska liječnička komora podržala u stručnom radu, prenosi Jutarnji list.

'Vidio sam da me čeka kazna za nadriliječništvo i mogu se samo na to nasmijati. Ovo je rezultat patološke mržnje dviju žena Ane Stavljenić Rukavine i Jelene Pavičić Vukićević. Tko zna što me sad ček, možda optužbe za drogu i pedofiliju, ima puno mašte u tim ljudima', kazao je Nogalo.