Njemački predsjednik dramatično: U Afganistanu doživljavamo ljudsku tragediju za koju i sami snosimo krivicu. Radi se o prekretnici koja će promijeniti svijet

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier je u utorak rekao kako krivnju za dramatično stanje u Afganistanu snosi i Njemačka

„Mi ovih dana u Afganistanu doživljavamo ljudsku tragediju za koju i sami snosimo krivicu. Radi se o prekretnici koja nas potresa i koja će promijeniti svijet“, rekao je njemački predsjednik Frank – Walter Steinmeier. On je rekao kako dramatični slike iz Kabula i događaji u Afganistanu „nikog ne ostavljaju ravnodušnima“.

„Slike očaja iz zračne luke u Kabulu su sramota za politički Zapad“, rekao je Steinmeier na konferenciji za tisak u Berlinu. On je rekao kako Njemačka sada mora učiniti sve što je u njezinoj moći da iz Afganistana spasi njemačke državljane ali i sve one Afganistanke i Afganistance koji su godinama pomagali njemačku misiju. Steinmeier istodobno traži da se sa svim partnerima pronađe načina kako pomoći onima kojima u Afganistanu sada prijeti smrt i nasilje, a to se pogotovo odnosi na „mnoge hrabre žene“.

Njemački predsjednik je ustvrdio da će događaji u Afganistanu, i prije svega poraz demokratskih snaga koje je pokušao uspostaviti Zapad, promijeniti budući odnos prema ovakvim misijama. „Propast naših višegodišnjih pokušaja da u Afganistanu izgradimo stabilni sustav baca temeljna pitanja na prošlost i budućnost našeg vanjskopolitičkog i vojnog angažmana“, rekao je Steinmeier.

On je zaključio kako postoji mnoga „gorka pitanja“ na koja treba dati odgovor i to zajednički unutar zapadnog saveza. „Zbog solidarnosti unutar ovog saveza smo prije dvadeset godina i otišli u Afganistan“, zaključio je njemački predsjednik.

Prvi njemački zrakoplov koji je sletio u Kabul od talibanskog preuzimanja vlasti evakuirao je samo sedam ljudi zahvaljujući kaosu na aerodromu u Kabulu. Šef diplomacije Heiko Maas napisao je na Twitteru da se situacija u zračnoj luci u Kabulu stabilizira te da će se tijekom utorka nastaviti nove evakuacije.