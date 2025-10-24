Njemački ministar upozorava: Snažno je porastao broj slučajeva ptičje gripe

"Trenutno imamo puno žarišta, i među divljim pticama i na peradarskim farmama", rekao je Rainer, ističući da to nije neuobičajeno za ovo doba godine.

To nije neuobičajeno za ovo doba godine, naglasio je ministar, ali naglo širenje zaraze u proteklih 14 dana pokazuje da je situacija ozbiljna i da je važno poduzeti zajedničke i koordinirane mjere.

U blizini Berlina pronađeno je više od tisuću uginulih ždralova, a smatra se da je uzrok smrti ptica ptičja gripa.