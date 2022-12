Cure novi detalji o vođama vojnog krila njemačkih pučista: Jedan radio za NATO, bio među vodećim antivakserima i vjerovao u teorije zavjere QAnona

Tjedan dana nakon što je uhićeno 25 desnih ekstremista i bivših vojnika iz skupine tzv. Građana Reicha koji su planirali oružani puč u Njemačkoj te stvoriti državu po uzoru na Drugi Reich, cure novi detalji o vođama vojnog krila ove terorističke skupine

Kako kažu neki stručnjaci za ekstremističku scenu u Njemačkoj, on nije klasičan desničarski ekstremist. Prema pisanju portala BR24, navodno je bio opsjednut idejom da 'spasi djecu od utjecaja sotone'. On naime vjeruje u teorije zavjere pokreta QAnon, prema kojem diljem svijeta elite drže djecu zatočenu u podzemnim logorima te ih koriste za proizvodnju seruma za pomlađivanje. Pored toga, vjeruje da postoji mreža pedofila koju čine poznati ljudi i političari.

Do Božića trebali preuzeti vlast

Kako je tada govorio, plan preuzimanja vlasti trebao je biti proveden u djelo prije ovog Božića. Građani Reicha htjeli su osnovati ukupno 286 organizacija za domovinsku sigurnost koje bi u slučaju državnog udara zatvarale i ubijale neistomišljenike.

Velik broj njihovih pripadnika nije bio vojno osposobljen, ali su podijeljeni u tri trupe. Svi su pritom opremljeni satelitskim telefonima da bi osigurali sigurnu komunikaciju u slučaju kvara telefonske mreže te su svi morali potpisati ugovore o tajnosti podataka.

Upravo je Ederov video objavljen u studenom ponukao policiju da dodatno istraži slučaj. No tada do Edera nisu mogli doći jer je bio na odmoru u Splitu. Nakon što su ga susjedi obavijestili o tome u redovima Građana Reicha stvorilo se zrno sumnje da se nešto kuha protiv njih, no nitko nije ni pomišljao na raciju ovakvih razmjera.