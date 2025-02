Njemačka je pred zidom. Bliže se izbori, a jedna stvar posebno zabrinjava Nijemce

Unazad dvije godine svjedočili smo zatvaranju brojnih njemačkih tvornica , onih koje su se desetljećima bavile proizvodnjom. One pak kompanije koje nisu trajno zatvorile svoja vrata preselile su proizvodnju u druge države. Ljudi masovno ostaju bez posla i imaju poteškoća s pronalaskom drugog radnog mjesta pa tako oni koji žive blizu granice s Luksemburgom i Belgijom svoju sreću okušavaju ondje. Osim toga, kao koristi od rada u navedenim zemljama ističu bolji mirovinski sustav, bolje ceste i besplatan javni prijevoz.

Mnogi ljudi iz saveznih država nekadašnje Zapadne Njemačke protive se financiranju novih investicija uz povećanje javnog duga. Tvrde da to nije rješenje, već da se odgovor nalazi u ojačavanju zanemarenog gospodarstva i stabilizaciji društva, što se može postići reformama, a najviše za njima vapi sustav za socijalnu pomoć nezaposlenima, jer sve ih je više.

Njemačka se već neko vrijeme bori s nepouzdanim vlakovima, nekoć poznatima po točnosti i učinkovitosti. Sada stalno kasne i građani se na njih više ne mogu osloniti. Neki tvrde da su nesposobnost prilagođavanju okolnostima i godine neulaganja rezultat posrtaja njemačke ekonomije, a on se trenutno intenzivno osjeća.

Iako su građani Njemačke podijeljeni, većina se ljudi složila oko jednog, a to je da je za njemačku situaciju glavni krivac nedostatak ulaganja u posrnulu prometnu, energetsku, stambenu, obrazovnu i zdravstvenu infrastrukturu.

Tijekom mandata bivše kancelarke Angele Merkel , razdoblja koje se većinom smatra sinonimom za gospodarski uspjeh, sigurnost i političku stabilnost, veliki dijelovi njemačkog društva pomaknuli su se ulijevo jer je ona sve više prihvaćala ideje lijevog centra. To je uključivalo odluke da napusti nuklearnu energiju, proširi socijalnu državu i otvori granice za više od milijun tražitelja azila na vrhuncu europskog razvoja.

Neki građani nadaju se da će stranke političkog centra na kraju preuzeti kormilo. Međutim strah je velik jer smatraju da su političari i birači, posebno u zapadnom dijelu Njemačke, još uvijek previše uljuškani da bi se pozabavili problemima koji druge birače tjeraju u političke ekstreme.

Skupina pobornika AfD-a i konzervativaca misli da su SPD i Zeleni izdali svoje vrijednosti te da su pogriješili gurajući zakon o grijanju, koji građani nisu dobro prihvatili, a on postupno ukida sustave grijanja na ulje, no mnogi ljudi još uvijek ih koriste. Ta je politika građane jako pogodila i skupo koštala jer su bili prisiljeni izdvojiti i do 15 tisuća eura za ugradnju novog plinskog sustava grijanja.

Mnogi birači su se okrenuli desnici iz čiste frustracije dok su oni iz ruralnih područja na istoku Njemačke osjećali da ih je njemačka politika zaboravila te su se okrenuli AfD-u u znak protesta.

Strah od onoga što ih čeka

Dok je mnoštvo ljudi izrazilo zabrinutost zbog desničarske retorike povezane s imigracijom u njemačkoj politici, drugi su pozdravili ovu promjenu, a brojni su ukazali i na nedavne terorističke napade.

Deseci ispitanika rekli su da su neodlučni oko toga za koga glasati jer smatraju da nijedna stranka nije ponudila vjerodostojna rješenja, a sada, kada je voda došla do grla, osjećaju strah od onoga što ih čeka.