Njemačka će prihvatiti dodatnih 1.500 izbjeglica s Lezbosa

Njemačka će prihvatiti dodatnih 1.500 izbjeglica s grčkih otoka, javljaju u utorak njemački mediji pozivajući se na izvore bliske vladi.

Prihvat većeg broja izbjeglica traže i ostale parlamentarne stranke, s izuzetkom populističke Alternative za Njemačku.

I nekoliko saveznih pokrajina je do sada izrazilo spremnost za prihvat većeg broja izbjeglica, ali je ministar unutarnjih poslova Seehofer to odbijao. On je krajem prošlog tjedna najavio da će Njemačka prihvatiti do 150 maloljetnih migranata iz kampa Moria.