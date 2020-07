Nizozemski premijer: Nećemo popustiti u pregovorima o europskom fondu oporavka

Nizozemski premijer Mark Rutte poručio je da Nizozemska neće odustati od svog stajališta u "teškim" pregovorima o europskom planu oporavka

U intervjuu za tjednik Sette, povezan s talijanskim novinama Corriere della Sera, Rutte je kazao da će razgovori "biti teški, ali je kompromis moguć".

Ipak, kada mu je novinar kazao da Nizozemska treba biti spremna na koncesije, Rutte je odgovorio: "To je vaša interpretacija i to je u redu, ali to nije naša pozicija".