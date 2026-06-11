'Ništa se ne smije raditi': Svinjska kuga blokirala dio poslovanja na farmi Domagoja Vide

Nakon što je u naselju Ivanovo u Općini Viljevo potvrđen slučaj afričke svinjske kuge, dio proizvodnog sustava farme Sin Ravnice, čiji je suvlasnik bivši hrvatski reprezentativac Domagoj Vida, našao se unutar zone zaštite. Zbog strogih veterinarskih mjera farmi je onemogućeno premještanje životinja, što predstavlja ozbiljan izazov za poslovanje.

Pojava afričke svinjske kuge na manjem gospodarstvu u Ivanovu kod Viljeva izazvala je nove probleme za slavonske uzgajivače svinja. Među onima koje su pogodile zaštitne mjere nalazi se i farma Sin Ravnice, u čijem je suvlasništvu bivši hrvatski nogometni reprezentativac Domagoj Vida. Direktor tvrtke Dimitrije Simonović potvrdio je za portal SiB da se nukleus proizvodnja prasadi u Cretu Viljevskom našla unutar zone zaštite, zbog čega je onemogućeno premještanje životinja. 'Na farmi trenutačno nemamo svinje pa u tom smislu nije problem, ali jest činjenica da je farmi u zoni zaštite onemogućeno poslovanje. Ne možemo izvoziti prasad iz nukleus proizvodnje', rekao je Simonović.

Prema važećim epidemiološkim pravilima, u zoni zaštite zabranjene su sve migracije i premještanja životinja. 'Ništa se ne smije raditi, niti premještanje ni migracije. To je veliki problem. Sve preventivne i sigurnosne mjere se provode, ali pravila su stroga bez obzira na okolnosti', istaknuo je. Iako dio proizvodnje trpi posljedice mjera, tvrtka zasad nastavlja poslovati kroz druge segmente. 'Imamo reprocentar junadi koji nije povezan sa svinjama i taj dio posla ide dalje. Također planiramo i novu farmu junadi', rekao je Simonović. Farma Sin Ravnice posluje i na lokacijama izvan zone zaštite, gdje se aktivnosti odvijaju bez ograničenja, dok se dio proizvodnje u zoni mora prilagoditi važećim pravilima.