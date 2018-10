'Nisam vidjela apsolutno nikakvu anesteziju, a ako su mi ju dali, koliki tek onda problem otvaramo'

'Nisam apsolutno vidjela nikakvu anesteziju', poručila je Mostova saborska zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić koje je nedavno u Saboru iznijela potresno svjedočanstvo o kiretaži bez anestezije u splitskom KBC-u, a u ponedjeljak za Vijesti RTL-a odgovorila na tvrdnje iz te bolnice da je primila anesteziju.

'Ja sam već rekla da na svoje oči nisam vidjela apsolutno nikakvu anesteziju, a doktor kaže da sam primila anesteziju, pa onda dan nakon kaže da možda nisam primijetila da sam primila anesteziju. Ja vas pitam ukoliko stvarno jesam primila anesteziju jeste li svjesni koliki tek onda problem otvaramo? Kakva je to anestezija koju žene primaju i da li je žene primaju ili se samo piše da je primaju, pa se ona koristi u neke druge svrhe, na nekim drugim mjestima', izjavila je Ninčević Lesandrić.

Mostova zastupnica naglasila je kako je poanta njenog javnog istupa u Saboru, kada se raspravljalo o oporbenom zahtjevu da se izglasa nepovjerenje ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, upravo da do izražaja dođu sve žene koje su godinama upozoravale na slična iskustva u bolnicama, pisale peticije i otvorena pisma, a nitko ih nije doživljavao.

'Mislim da stvarno uopće nije potrebno komentirati takve izjave, jer tisuće i tisuće svjedočanstava rekla su svoje i svaka osoba koja se usudi demantirati bilo koje od tih svjedočanstava zapravo vrijeđa svaku ženu koja je to nažalost prošla.

'Upravo je to bio razlog mog javnog istupa i uistinu nisam očekivala ovoliki odjek, ali sam itekako zadovoljna što su žene progovorile. Žao mi je što smo iskusile tako nešto, što imamo to tužno iskustvo, ali mi je itekako drago i svaka čast svakoj ženi, jer ja najbolje znam koliko je hrabrosti trebalo za ovo javno reći. Svaka im čast i samo neka guraju naprijed, jer jedino one zajedno mogu zaista ovo i zaustaviti', poručila je Ninčević Lesandrić.

Imala sam potrebu reći to ministru u oči

Ustvrdila je kako je ranije odlučila o tom iskustvu progovoriti u Saboru.

'Jednostavno sam imala potrebu to reći ministru u oči, tako da svi znamo da zna i da nam ne može reći da nije znao za to, kao što je prije dva dana rekao da nije znao za sve ove tisuće žena koje su mu pisale otvorena pisma i peticije. Tako je došla odluka da taj dan to kažem i vjerujte mi nije bilo lako, ali morala sam progovoriti zbog svih onih koje su godinama ignorirane', istaknula je.

Upitana kako misli da će ova priča završiti, odgovorila je kako nije bitan jedan, njezin slučaj, nego slučajevi tisuća i tisuća žena kojima se to događa i koje ne žele da se to više ikome dogodi.

Velika promjena nastala je kad su institucije priznale da imamo problem

'Velika je promjena nastala upravo u ovom trenutku kada su institucije priznale da imamo problem, prihvatile su činjenicu da žene prolaze ova mučna iskustva u našem zdravstvu i kreću donositi neka rješenja, odnosno neke korake', poručila je Ninčević Lesandrić..

Sada je na ženama, naglasila je, da prate te korake, da prate što želi napraviti Ministarstvo zdravstva, 'jer sami znamo, nažalost, da su institucije htjele nešto napraviti one bi to i napravile'.

'I dalje je na ženama jedan ogroman posao da prate sve ove daljnje korake i reagiraju čim uoče da nešto nije kako treba, odnosno da se ne daje Bože ponovno dogodi da ijedna žena proživi ovakvo iskustvo', kazala je.