Ninčević Lesardić: Realni svijet je puno stresniji od politike

U emisiji Nedjeljom u 2 gostovala je saborska zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesandrić. Govorila je o vlastitom traumatičnom medicinskom iskustvu spontanog pobačaja te o političkim aktivnostima Mosta i radu Sabora

Iako je dok je bila mlađa politika nije zanimala, u HDZ se učlanila jer je to bila želja njezinog oca koji je bio jedan od osnivača tamošnjeg HDZ-a i dragovoljac je domovinskog rata. Dugo je živjela u inozemstvu, i kad se vratila osnovala je svoju tvrtku. Kazala je kako je velika razlika između realnog svijeta i politike. U realnom svijetu je stresnije, ali se vrlo brzo vide rezultati rada, dok je to u politici puno sporije, kazala je. U hoteljerstvu je prošla sve poslove, od čistačice do direktorice.