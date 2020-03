New York zbog koronavirusa rasporedio Nacionalnu gardu

Guverner američke savezne države New Yorka priopćio je u utorak da je donio odluku o raspoređivanju vojnika Nacionalne garde u New Rochelleu, u sjevernom predgrađu New Yorka, žarištu epidemije koronavirusa u toj državi

Guverner Andrew Cuomo rekao je da će se vojnike Nacionalne garde - kojih broj nije naveo - rasporediti u "zoni izolacije" u krugu 1,6 km od toga grada s 80.000 stanovnika, sa zadaćom da "osiguraju opskrbu stanovnika hranom i dezinficiraju škole". Novi podatci koje je Cuomo u utorak objavio na Twitteru govore da okrug Westchester, u kojemu je New Rochelle, sada ima 108 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, od ukupno 173 u državi New Yorku. "Ovo je jedinstven primjer u Sjedinjenim Državama, ovo nigdje nismo vidjeli. Dvostruko je više oboljelih u New Rochelleu nego u gradu New Yorku, to je fenomen", rekao je guverner na konferenciji za novinare.