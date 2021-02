New York Times: Trump je bio u puno gorem stanju od covida nego što se priznalo, razina kisika u jednom trenutku mu je pala na 80

Bivši predsjednik Donald Trump bio je bolesniji od covida-19 nego što se to tada priznalo javnosti, razina kisika u krvi mu je u jednom trenutku jako pala i razvio je plućne probleme, piše u petak New York Times (NYT) pozivajući se na četiri osobe koje su bile upoznate s njegovim stanjem, dok druga osoba iz užeg kruga to opovrgava

Prije nego što je odveden u Nacionalni vojno medicinski centar Walter Reed, prognoza bolesti bila je tako zabrinjavajuća da su dužnosnici vjerovali da će ga biti potrebno staviti na respirator, rekla su za NYT dva izvora. Osobe upoznate sa zdravljem tadašnjeg predsjednika su rekle da je razvio eozinofilnu pneumoniju, poznatu kao plućni infiltrati s eozinofilnim sindromom (PIE). Bolest se pojavljuje kada su pluća upaljena te se nakupe bakterije ili tekućina.