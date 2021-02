New York oživljava umjetničku scenu i otvara restorane

Guverner New Yorka Andrew Cuomo predstavio je u ponedjeljak plan oživljavanja umjetničke scene i rekao da će se zatvoreni prostori restorana otvoriti ranije nego što se najavljivalo.

Potez za promocijom kazališta i glazbe diljem savezne države, poznat kao "New York Pops Up", uslijedio je nakon što su mjere protiv širenja koronavirusa počele pokazivati uspjeh i zato što brojni izvođači s Broadwaya i drugi ne rade još od prošle godine. Vlasnici Broadwaya u listopadu su objavili da neće raditi do 31. svibnja u nadi da će se ponovno otvoriti u lipnju.

"Kad zatvorite Broadway, kad zatvorite kina, vi zaustavite cijelu industriju", rekao je Cuomo na brifingu za medije. "Svi razumiju zašto, ali sad moramo njegovati tu industriju kako bismo je vratili", dodao je Cuomo.