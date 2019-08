Nevrijeme poharalo Liku i Dalmaciju: Padala i tuča, a negdje se temperatura spustila na 17 stupnjeva

Vikend u Dalmaciji protječe u znaku ljetnih vrućina. Iako se bližimo kraju kolovoza, temperature zraka su i dalje natprosječno visoke. Gotovo je posvuda više od 30°C, a u okolici Splita temperature su prešle vrlo vrućih 35 Celzijevih stupnjeva

Nešto kasnije grmljavinski oblak se razvio južnije od Makarske. Na mjernoj postaji u Živogošću palo je 5 litara kiše po kvadratnom metru. Slično kao i u petak, popodne je u dijelovima Zagore došlo do jakog razvoja oblaka.

Grmljavinska linija zahvatila je šire kninsko područje, sve do Drniša. U Oklaju je u kratko vrijeme palo 12 litara kiše i tuče po kvadratnom metru. U Golubiću kraj Knina temperatura se uslijed nevremena spustila s 33 na 23 Celzijeva stupnja.



Iza 15 sati nevrijeme je nastavilo jačati te je zahvatilo područje od Maslenice, preko Like do Gračaca. Naši čitatelji dojavili su jako nevrijeme s tučom u dijelovima južne Like.



Prema posljednjim informacijama, tamo je temperatura pala na samo 17 stupnjeva. Kako kažu, autocestom na dijelu koje je zahvatilo nevrijeme se vozi 40 km/h, stvorile su se kolone, a čak se upalila rasvjeta.