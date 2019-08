Spremite se na grmljavinske oluje, neće posustati sve do utorka

Idućih dana na kopnu će dosta porasti mogućnost mjestimičnih pljuskova i grmljavine, osobito u poslijepodnevnim satima, a lokalno mogu biti i izraženiji. Od utorka se njihova vjerojatnost smanjuje

U takvim okolnostima u istočnoj Hrvatskoj sutra djelomice sunčano, a veća je i mogućnost mjestimičnih pljuskova i grmljavine, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura bit će između 30 i 32 stupnja. Promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, a osobito poslijepodne moguće i lokalno izraženijim pljuskovima, očekuje se u središnjim predjelima.

Najniža temperatura oko 19 stupnjeva, a najviša podjednaka današnjoj. U gorskim predjelima umjereno do pretežno oblačno, također mjestimice s kišom i grmljavinom, dok će na sjevernom Jadranu biti barem djelomice sunčano. Poneki pljusak moguć je u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Puhat će umjerena, podno Velebita ujutro i jaka bura uz umjereno valovito more, a poslijepodne na otvorenom ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 24 stupnja u Gorskom kotaru do 31 na moru.