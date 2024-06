Nevrijeme poharalo Hrvatsku, pogledajte kako su zaplivali tramvaji u Zagrebu

U svega dva sata izmjereno je oko četiri tisuće munja, te je palo između 40 do 60 milimetara oborine. Na udare je puhao jak do olujan vjetar jugozapadnih smjerova s prolaskom izraženog nevremena do 85 kilometara na sat.

Radio Vallis Aurea javlja da je nevrijeme zahvatilo dijelove Požeške kotline. U nekim dijelovima bilo je i leda.