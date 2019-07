Šuica ide u Europsku komisiju, na njezino mjesto u europarlamentu dolazi Sunčana Glavak?

Dubravka Šuica, iskusna HDZ-ovka koja je nedavno počela svoj drugi mandat europarlamentarke, najizglednija je kandidatkinja za dužnost povjerenice Europske komisije

Pozivajući se na više dobro upućenih izvora iz HDZ-a javlja to Jutarnji list, koji kaže kako nova predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen od vlada država članica EU traži da joj dostave dva imena, kandidata i kandidatkinje, i to do sutra jer do 31. kolovoza želi imati kompletiran tim.