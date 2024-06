Nesuđeni biser Jadrana s jezivom plažom bori se za život: 'Tužno i tragično'

More Vranjičkog zaljeva oplakuje tvornicu Cemex, Žitni terminal, bivšu tvornicu azbestno-cementnih proizvoda Salonit u zakupu brodograditelja, Inin naftni terminal, županijsko reciklažno dvorište za građevinski otpad, uz ilegalne deponije i luku s kontejnerskim terminalom za prekrcaj tereta, a sve u neposrednom susjedstvu Brodogradilišta Split i ratne luke Lora. Mještani su redovito suočeni s ispustima toksičnih materijala u more, a navikli su i na požare te na povremene eksplozije.

Salonit je odavno ugasio svoje pogone, no umirovljeni radnici i mještani dandanas umiru od posljedica azbestoze. Članovi inicijative 'Mjesto koje hoće živjeti' tvrde da sanacija Salonita, nekadašnjeg najvećeg proizvođača krovnih salonitnih ploča u Hrvatskoj - a iz Vranjica je izašlo čak 7,3 milijuna tona tog opasnog pokrova - zapravo još uvijek nije dovršena. U krugu tvornice, čiji su se stečajni upravitelji izmjenjivali kao na traci, još uvijek se nalazi azbestni materijal, a tamo je u međuvremenu niknuo i deponij krupnog otpada. Zakupci - brodograditelji, upozoravaju mještani, dodatno onečišćuju zaljev.

I ove godine su pred sezonu kupanja, još u travnju, upozorili da je solinska javna plaža Kosica zapravo deponij azbesta, nad čijim ostacima plivaju i sunčaju se brojni kupači, nesvjesni opasnosti od kancerogenih vlakana, a njihova djeca lopaticama kopaju po žalu. Unatoč traženju mještana, tamo još uvijek nema tabli s upozorenjima. Azbest je, kažu, na plažu dospijevao desetljećima, iz izravnog ispusta tvornice Salonit u more.

Pjena za gašenje požara prekrila more i obalu Vranjica baš poput snijega

'Prema našim saznanjima, stanje tla se ne prati, a zaštitu mora i obalnog područja potrebno je unaprijediti zbog učestalih ekoloških incidenata na moru i obali', ustvrdila je pravobraniteljica, spominjući i to da je preliminarni izvještaj županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo o ispitivanju kvalitete zraka iz siječnja 2024. evidentirao onečišćenje arsenom u devet od 60 dana na mjernim postajama Brda1 i Brda2, zbog čega su u Splitu i ranije organizirani prosvjedi. Na istim postajama u ožujku je izmjereno prekoračenje srednje godišnje granične vrijednosti nikla.

Veći problem od same plaže - čija će sanacija ići u dvije faze i uključivati nasipavanje od ceste prema moru, postavljanje geosintetskog pješčanog tepiha na morsko dno, a onda i kameni materijal - mještanima predstavlja to što je sanacija Salonita proglašena završenom, iako je i bivši ravnatelj Fonda Vinko Mladineo 2009. izjavio da su objekti same tvornice građeni od materijala u kojima ima azbesta.

Tu je i cijeli niz ostalih opasnih onečišćivača, a Vranjičani su ih pobrojali u nedavnom otvorenom pismu: od troske i petrol-koksa, preko emisija ugljikova dioksida, teških metala, radioaktivnih elemenata, dioksina i furana, do konstantnih izljeva nafte u more i rijeku te prašine prilikom pretovara s glifosatima i pesticidima.