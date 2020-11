Stanovnicima Vranjica prekipjelo; brodice izvezli na more: Ovo je jedna ljudska sramota

Mještani Vranjica izišli su brodicama u Sjevernu luku kako bi izrazili nezadovoljstvo nerješavanjem ekoloških pitanja u Vranjičkom bazenu

'Ovo je jedna obična ljudska sramota. To je nešto što normalno društvo, normali ljudi, normalna država nikada ne bi dozvolili. Gdje god takneš u ovom akvatoriju to je sve šporkica, ljudski nemar. To je u krajnjem slučaju opasno za naše zdravlje. Došao sam pomoć, dat ruke.', smatra stanovnik Solina Ante Tešija koji je došao podržati prosvjednike napominjući kako stanuje 100 metara dalje, ali 'se boji za zdravlje svoje djece, svoje vlastito i sve mladosti u Vranjicu i okolo'.