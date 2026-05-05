Nestao je zagrebački kantautor: Već tjedan dana nema mu traga

I.J.

05.05.2026 u 08:18

Igor Agejev
Igor Agejev Izvor: Screenshot / Autor: Nestali.hr
Zagrebačka policija traga za Igorom Agejevim, 45-godišnjakom iz Zagreba, čiji je nestanak prijavljen nakon što mu se 29. travnja izgubio svaki trag.

Prema podacima objavljenima na službenoj stranici Nestali.gov.hr, Agejev je rođen 1980. u Zagrebu, hrvatski je državljanin i ima prebivalište u Zagrebu. Posljednji put viđen je u Kupjačkoj ulici, odakle se, prema navodima u evidenciji nestalih osoba, udaljio s adrese u nepoznatom smjeru.

Igor Agejev Izvor: Screenshot / Autor: Nestali.hr

Riječ je o muškarcu visokom 189 centimetara, srednje tjelesne građe, okrugla lica i smeđih očiju. U opisu se navodi potpuna ćelavost, a u napomeni da je obrijane glave. Kako prenosi Jutarnji list radi se o poznatom zagrebačkom kantautoru.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o Igoru Agejevu da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-adrese nestali@nestali.hr.

