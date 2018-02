Nered na terenu: Lažni detektiv bez licence uz praćenje i prisluškivanje nudi i pečenje kolača

Kao da 23 licencirane detektivske agencije nisu dovoljne, u Hrvatskoj sumnjičave supružnike i poslodavce svojim oglasima u kojima nude detektivske usluge vabe i samouki detektivi, osobe bez licence. Jedan od njih osim takvih usluga nudio je uslugu pečenja kolača i prerade voća. Siniša Patačko, predsjednik Udruge privatnih detektiva, otkriva kako barem jednom godišnje takve prijavljuju policiji

Sličan oglas pojavio se i u siječnju. Muškarac je preko oglasnika nudio detektivske usluge, prisluškivanje mobitela i praćenje. U drugim je oglasima nudio pečenje kolača i preradu voća. S obzirom na to da takvi slučajevi uvode nered na tržište, Siniša Patačko ga je kao predsjednik Udruge privatnih detektiva Hrvatske prijavio Sektoru za inspekcijske poslove MUP-a.

'To ruši tržište i reputaciju struke. Nije detektivski posao samo pratnja, ima tu dubinskih istraživanja, analitike i kriminalistike', pojašnjavaju nam iz Udruge privatnih detektiva.

'Licencirani privatni detektiv poslije završetka posla predat će vam pisano izvješće, koje ima težinu dokaza te se može koristiti u sudskom postupku. U suprotnom, dakle ako posao privatnog detektiva obavljaju osobe koje za to nemaju ovlasti, prikupljeni podaci nemaju težinu dokaza te se ne mogu koristiti u bilo koje svrhe', napominju. Uz to, pojedinci koji to čine, a nemaju licencu, krše i Zakon o privatnim detektivima.